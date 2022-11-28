Власть 28 ноября 2022, 19:38 Депутат из ХМАО уткнулся глазом в микрофон во время заседания Ханты-мансийский депутат Айсин: задумался, когда уткнулся глазом в микрофон Gritte/Unsplash / Unsplash

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Ханты-мансийский депутат Ринат Айсин уткнулся глазом в микрофон во время заседания региональной думы. Видео опубликовал Telegram-канал «Мегаполис Югра».

На опубликованных кадрах парламентарий прищурился и уткнулся в микрофон сначала левым, потом правым глазом. Его коллеги обратили внимание на необычное поведение, но ничего ему не сказали.

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Позже Айсин заявил, что в тот момент просто задумался. По его словам, депутаты — такие же люди, поэтому в его действиях нет ничего странного.

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«Человек, когда задумывается, то кто-то в носу ковыряется, кто-то чешет себе что-то. Задумался я и импровизация такая произошла, это нормально я считаю <…> Не вижу ничего плохого и стыдного», — отметил Ринат Айсин.

Издание уточнило, что депутат задумался о присвоении звания Почетный гражданин Югры главе Ханты-Мансийской митрополии Павлу. По мнению Айсина, в ХМАО есть много достойных этого людей.

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