Депутат и политолог оценили работу нового заместителя полпреда по Сибири Денисенко

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Олег Денисенко вступил в должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. В беседе с «ФедералПресс» эксперты оценили деятельность политика.

Денисенко ранее оказался в центре скандала из-за выборов губернатора, которые прошли шесть лет назад. Однако эксперты уверены в том, что депутат хорошо покажет себя на новой должности. По словам депутата заксобрания от КПРФ Константина Ткачева, Денисенко будет плотно сотрудничать с партийной организацией и Омской областью.

«Это профессионал своего дела. Подтянутый, военный, спортивный и понимает проблемы Омской области и знает, как решить. Он не поддавался на провокации во время предвыборной гонки», — отметил Ткачев.

Директор аналитического Центра «Русская мечта» СЗИ РАНХиГС Инна Ветренко также похвалила деятельность Денисенко. Она добавила, что, несмотря на скандальную избирательную кампанию, он является сильным и волевым человеком, который хорошо знаком с регионом.