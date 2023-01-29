Власть 29 января 2023, 19:25 Депутат Хинштейн заявил, что российские законы «не отменяют радугу» Депутат Хинштейн: законы РФ не требуют переименования фестивалей и магазинов «Радуга» Telegram

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Депутата Александра Хинштейна удивила новость о том, что театральный фестиваль «Радуга» в Санкт-Петербурге сменил название якобы из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ и стал фестивалем Театра юных зрителей имени Брянцева. Российские законы «не отменяют радугу», заметил парламентарий в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что к фестивалю не выдвигали никаких требований, но его руководитель Светлана Лаврецова объяснила журналистам, что решила «действовать на опережение».

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Он напомнил, что в России работает множество предприятий с названием «Радуга» — от книжного издательства до мебельной фабрики. Есть и мыло, и модели одежды, и марки игрушек «Радуга». Вопрос об их переименовании «не ставился никогда и не может ставиться».

Лаврецова рассказала прессе, что реализация законов «доходит до маразма». Но, по мнению депутата, до маразма их доводят как раз подобные шаги, — как в истории с переименованием фестиваля, «отчасти смахивающей на хэппенинг».

Александр Хинштейн изъявил готовность при необходимости дать руководству фестиваля дополнительные разъяснения и призвал «сохранять здравый смысл и не впадать в крайности».