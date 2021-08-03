Депутат Хинштейн рассказал, как ему удалось предотвратить уничтожение важных документов

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о том, как предотвратил уничтожение ПФР важных архивов на пенсионеров — ветеранов ВОВ. Об этом сообщил «Царьград».

«После моего обращения Пенсионный фонд России приостановил уничтожение миллионов выплатных дел на пенсионеров, умерших до 2000 года. Такое уничтожение должно было начаться по всей стране в связи с приказом Минтруда № 936н от 22.12.2020, по которому сроки хранения выплатных дел сократились на 20 лет», — рассказал депутат в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что в архивах находятся множество важных документов. Они рассказывают о жизни поколения времен Великой отечественной войны.