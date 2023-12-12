Власть 12 декабря 2023, 12:24 Депутат Хамзаев предложил включать исторические справки в криминальные фильмы и сериалы

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к главе Минкульта Ольге Любимовой с предложением обязать создателей сериалов и кино, посвященных преступности, включать информационные справки о последствиях тех событий в ленту. Об этом написал RT.

По его словам, появление таких фильмов вызывает широкий резонанс и недовольство граждан. Кроме того, как отметил в своем обращении политик, фильмы и сериалы могут негативно сказаться на мировоззрении молодых людей.

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Сюжет кинолент с ОПГ должен содержать информацию о последствиях, количестве жертв, в том числе детей, погибших в результате криминальных конфликтов, добавил депутат.