Власть 11 июля 2023, 11:27 Депутат Хамзаев предложил перенести торговлю табачной и алкогольной продукцией на спецкассы

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Алкоголь и табачные изделия стоит продавать отдельно на специальных кассах. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, передал RT.

Письмо с соответствующей инициативой народный избранник отправил главе Минпромторга Денису Мантурову. В нем Султан Хамзаев подчеркнул, что в России серьезно ограничена реклама алкоголя и табака. Но при этом любой человек все время видит их в магазинах, в том числе подростки и дети. И это может идти вразрез с усилиями государства по сокращению потребления спиртного или сигарет.

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«Предлагаю совместно рассмотреть вопрос о возможных изменениях в федеральное законодательство путем введения новых ограничений в части реализации алкогольной и табачной продукции через общие кассы предприятий розничной торговли, переноса данной продукции в специализированные зоны, скрытые от глаз ребёнка, а также специализированные монотоварные кассы, предназначенные исключительно для торговли табачными и алкогольными изделиями», — написал депутат.

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