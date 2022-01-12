Депутат Хамзаев объяснил предложение об уголовной ответственности за продажу вейпов детям
Депутат Госдумы Султан Хамзаев объяснил свое предложение ввести уголовную ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. Об этом сообщил RT.
Он напомнил о происшествии в Бийске, где после курения вейпа скончался подросток, а еще двое попали в больницу.
«Моя профессиональная позиция заключается в том, что это безусловная гадость, опасная для здоровья. И та реальность, в которой мы сегодня находимся, не защищает здоровье в целом гражданина, а тем более ребенка», — объяснил Хамзаев.
Депутат уточнил, что по его мнению, такие жесткие меры — самый эффективный способ.