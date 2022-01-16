Депутат Хамзаев объяснил инициативу запретить продажу алкоголя в магазинах в выходные

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с «360» объяснил свою идею запретить продажу алкоголя по выходным. По словам Хамзаева, количество потребляемого алкоголя в России очень высоко, оно оказывает негативное влияние на демографию, статистику криминогенности и даже на ситуацию с коронавирусом.

Депутат объяснил, что необходимость такой инициативы связана со статистикой смертности и криминогенной статистикой, потерей трудовой части общества.

Он отметил, что в России очень большие объемы потребления алкоголя. «У нас на 146 миллионов выпито в 2020 году 18 миллиардов литров алкоголя», — привел данные Хамзаев.

Вторая причина, которая требует дополнительного внимания, — это ковид. «Ковид свирепствует там, где слабый иммунитет. А алкоголь — это первый уничтожитель иммунитета», — объяснил депутат.

Еще одной проблемой, связанной с алкоголем, по мнению депутата, является колоссальное сокращение трудовой части общества. «70% смертей трудовой части — вина алкоголя, в основном мужчины», — подчеркнул Хамзаев.

Поэтому депутат уверен, что инициативу запретить продажу алкоголя в выходные поддержит «любой здравый человек, который понимает, что с нами сегодня происходит и какой демографический вызов перед нами стоит».

Хамзаев привел в пример практику многих европейских стран, где в выходные дни не продают алкоголь. Россия взяла эту практику лишь частично, запретив продажу алкоголя в ночное время.

«И многие говорили, что это (введение запрета на продажу алкоголя в ночное время — прим. ред.) нереально, никакого эффекта не даст. Проходит время — и мы видим, что это дает положительный эффект с точки зрения сокращения преступности, особенно в ночное время, и многих других негативных последствий», — рассказал Султан Хамзаев.

Но ситуация все равно требует колоссального внимания и действий, утверждает депутат.

Хамзаев также рассказал о том, может ли этот запрет привести к увеличению доли контрафакта на черном рынке.

По мнению депутата, рост контрафакта происходит там, где есть коррупционная емкость. «У нас доля контрафакта критически высокая. Это две невзаимосвязанные истории, которые нужно параллельно решать», — уверен Хамзаев.

Ранее депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в магазинах в выходные для борьбы с пьянством в России.