Депутат Гурулев посчитал нужным увеличить до двух лет срок службы в армии | 360°

Власть 03 ноября 2022, 15:44 Депутат Гурулев посчитал нужным увеличить до двух лет срок службы в армии Член комитета ГД по обороне Гурулев назвал два года оптимальным сроком для службы в армии Пресс-служба Минобороны

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Два года в армии — это оптимальный срок для срочной службы. Такое мнение высказал в комментарии Ura.ru член комитета Госдумы по обороне, генерал Андрей Гурулев.

«За год мы, к сожалению, уже практическим способом поняли, что солдата до того состояния, чтобы он был настоящим воином, довести не можем. Поэтому, наверное, срок службы в два года — наиболее оптимальный», — сказал он.

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По его словам, именно за этот период можно достичь результата при воспитании новобранца. Он отметил, что также за это время армия готовит себе «надежный мобилизационный ресурс, который не надо будет переучивать».

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При этом Гурулев выразил сомнение, что эту инициативу можно будет быстро провести, хотя вопрос уже стоит на повестке дня.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что никаких законопроектов по этому вопросу не обсуждается, нужна детальная проработка темы.