Украина из-за спецоперации России потеряла выход к Азовскому морю. Таким образом планы НАТО закрепиться в этом регионе и построить военные базы оказались сорваны. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«С освобождением Херсонской и части Запорожский области, а также ранее находившейся в оккупации южной части ДНР Украина фактически потеряла выход к Азовскому морю. Проведение спецоперации положило конец стремлению и планам НАТО во главе с США проникнуть и закрепиться в Азовском регионе», — сказал РИА «Новости» Шеремет.

Он отметил, что украинские власти долго вынашивали планы захода кораблей Североатлантического альянса в Азовское море, а также строительства в портовых городах Украины иностранных военных баз.

«Спецоперация гарантировала безопасность наших границ от присутствия под боком незваных гостей», — подчеркнул парламентарий.

Шеремет добавил, что военная инфраструктура в портах, которую Украина стала строить при поддержке США на побережье Азовского моря, в итоге будет трофеем армии РФ и ее союзников. Он выразил уверенность, что эти базы будут защищать российские границы.