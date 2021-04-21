Депутат Госдумы заявил о попытках Запада изолировать Россию

Запад с помощью политических, экономических, информационных и дипломатических механизмов пытается добиться изоляции России. Эти страны хотят сдержать развитие РФ и на допустить укрепления на международной арене. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Он заявил, что события последнего месяца об этом явно свидетельствуют.

«С подачи США запущены механизмы информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции России», — заявил он РИА «Новости».

По его словам, именно этим можно объяснить новые антироссийские санкции, высылки дипломатов, обострение локальных конфликтов, а также попытки сорвать большие международные проекты. В частности, «Северный поток — 2».

Особое беспокойство вызывает усиление военного присутствия западных государств у границы РФ, нагнетание военно-политической обстановки, а также конфронтации.

По мнению депутата, Запад пытается опустить железный занавес, оборвать все возможности для взаимного доверия и диалога. Плацдармом для обострения ситуации выбраны приграничные к России страны, в том числе Украина.

«Они пытаются постоянно ткнуть палкой медведя, не задумываясь о последствиях. Если медведь проснется, то мало потом никому не покажется», — заключил Шеремет.