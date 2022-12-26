Власть 26 декабря 2022, 12:39 Депутат Госдумы заявил, что ситуация со спадом ВВП к концу года исправилась

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Падение Валого внутреннего продукта (ВВП) за текущий год составило менее 3%. Об этом сообщил в интервью RT председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, уже к концу года ситуация со спадом ВВП исправилась. Так, спад в текущем году составил менее 3%, хотя изначально прогнозировали более 10%.

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Аксаков считает, что ждет в следующем году в России небольшого роста показателей.

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