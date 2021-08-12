Депутат Госдумы заявил, что россияне стали активно продавать запрещенных животных

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что россияне начали продавать запрещенных животных по очень низкой цене. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

«Тех животных, которые раньше стоили сотни тысяч рублей, после вступления нормы о том, что запрещено их держать, отдавали по одному рублю, по какой-то номинальной цене», — рассказал Бурматов.

Он отметил, что мало кто согласится на такую покупку, так как в скором времени за это могут начать штрафовать.

Ранее правительство выпустило список животных, которых нельзя держать дома. Туда вошли питомцы, которые могут быть опасны для людей.