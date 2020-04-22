Депутат Госдумы выступил за необходимость уровнять зарплаты женщин и мужчин

Женщины должны получать столько же, сколько и мужчины за одинаковую работу, считает Плетнева. Сообщается, что сейчас зарплата за равный труд отличается — мужчины получают больше. Существуют отрасли, которые так распределяют средства. Именно с этим депутат и предлагает бороться.