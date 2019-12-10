Депутат Госдумы вспомнил времена правления Лужкова

На 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

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«Юрий Михайлович был хороший хозяйственник. Человек, который слышал других людей. Он активно взаимодействовал со всеми профессиональными и социальными группами. Возраст, с одной стороны, вроде бы достаточно солидный. С другой стороны, у нас есть случаи, когда и в этом возрасте, даже более старшем, люди живут и плодотворно работают. Жаль, конечно, по-человечески жаль, что ему такой срок отмерила судьба. Можно его, скажем так, поддержать или похвалить в том, что он до последнего дня был тружеником все-таки, работал, пытался найти себя на другой ниве. Причем достаточно далекой от управленческой», - отметил Лысаков.