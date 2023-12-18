Власть 18 декабря 2023, 17:33 Депутат Госдумы Ткачев не оценил новые правила японской компании Sony

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Депутат Госдумы Антон Ткачев в беседе с изданием «Ридус» прокомментировал новые правила японской компании Sony, которая запретила перепродавать диски для своих консолей.

В правилах компании сказано, что владелец физических версий игр не может перепродавать их без разрешения компании. Нарушителей планируют отправлять в бан.

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Депутат пояснил, что с точки зрения российского законодательства, если товар был приобретен физическим лицом у юридического, то он становится собственностью покупателя. Таким образом, он может распоряжаться им в своих интересах.

«Подобный запрет касается дисков, которые уже были активированы на конкретной консоли с конкретной учетной записью, в случае установки на новую консоль, скорее всего, игра не запустится, технически это сделать возможно», — уточнил Ткачев.