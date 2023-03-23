Власть 23 марта 2023, 16:02 Депутат Госдумы Свинцов заявил о неэффективности нейросети при оценке этичности законопроектов

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Специалисты НИУ ВШЭ при помощи нейросети разработали алгоритм, при котором система будет проверять любой нормативный правовой акт и оценивать его с нравственной точки зрения. О неэффективности такого подхода сообщил зампред комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам депутата, любой закон содержит в себе ограничения для определенной группы граждан, поэтому нейросети будет очень сложно находить баланс.

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Также Свинцов подчеркнул, что сервис не сможет дать объективную оценку деятельности Государственной думы и будет работать исключительно на законах математики.

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