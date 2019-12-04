  • Депутат Госдумы: США старательно ищут дно

    04 декабря 2019, 14:53

    Ирина Нагайникова

    Член Комитета по международным делам Госдумы РФ Евгений Примаков заявил, что США пытаются подтолкнуть Россию к самоизоляции. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    Ранее США отказали в визах ряду российских чиновников: делегации Казначейства России, а также директору департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову.

    Примаков отметил, что отказ в российских визах гражданам США не является разумной ответной мерой. Такой шаг он назвал «чем-то вроде самострела».

    «Мы настаиваем на возобновлении контактов, а нам рубят эти возможности. Будем ли мы играть в эту игру, обрубая контакты со своей стороны, помогая людям (как они считают) изолировать Россию… Я не думаю, что это разумно», — заявил депутат.

    Примаков выразил уверенность, что МИД РФ подготовило какие-то асимметричные меры в отношении Соединенных Штатов.

    Кроме того, политик подчеркнул, что отказ в визе сотруднику МИДа — серьезный удар по дипломатическим отношениям между странами.

    «Дна этому мы не видим. Дно старательно ищется американской стороной», — процитировал слова Примакова «Царьград».