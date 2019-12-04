Депутат Госдумы: США старательно ищут дно

Ранее США отказали в визах ряду российских чиновников: делегации Казначейства России, а также директору департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову.

Примаков отметил, что отказ в российских визах гражданам США не является разумной ответной мерой. Такой шаг он назвал «чем-то вроде самострела».

«Мы настаиваем на возобновлении контактов, а нам рубят эти возможности. Будем ли мы играть в эту игру, обрубая контакты со своей стороны, помогая людям (как они считают) изолировать Россию… Я не думаю, что это разумно», — заявил депутат.

Примаков выразил уверенность, что МИД РФ подготовило какие-то асимметричные меры в отношении Соединенных Штатов.

Кроме того, политик подчеркнул, что отказ в визе сотруднику МИДа — серьезный удар по дипломатическим отношениям между странами.

«Дна этому мы не видим. Дно старательно ищется американской стороной», — процитировал слова Примакова «Царьград».