Депутат Госдумы: соседские права могут прописать в Гражданском кодексе

По его словам, отсутствие соседских прав зачастую является камнем преткновения в вопросах, которые невозможно разрешить через Земельный кодекс. Он отметил, что предложение о внесении прав в кодекс требует «взвешенного и грамотного подхода судебной системы».

«Мы прекрасно понимаем, что соседские отношения — это отношения человеческие. Конечно, это очень важно, актуально и требует широчайшего обсуждения. Что касается традиций, у нас огромная страна, здесь есть региональные особенности. Это колоссальная работа, которая нужна, не надо торопиться, чтобы дров не наломать», — заключил Николаев.