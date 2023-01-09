Власть 09 января 2023, 09:37 Депутат Госдумы сообщил об изменении в тактике боевых действий на Украине Депутат Гурулев заявил, что Путин и Суровикин сменили тактику боевых действий в ходе СВО

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Российский президент Владимир Путин и генерал армии Сергей Суровикин изменили тактику ведения боев в ходе спецоперации на Украине. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в своем Telegram-канале.

Депутат выразил мнение, что теперь российские бойцы стали действовать более эффективно.

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«Армия перешла в другую ситуацию, научилась признавать ошибки, анализировать, делать выводы», — написал он.

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Парламентарий отметил, что США решили усилить военную поддержку киевского режима из-за успехов России. В частности, на расстановку сил повлияла и проведенная в РФ частичная мобилизация. Гурулев добавил, что ВС России создали новые подразделения и части, которые могут изменить ход действий на поле боя.

Утром 9 января штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении поселка Бахмутское, который находится недалеко от Соледара и Артемовска. За эти населенные пункты идет ожесточенная борьба.