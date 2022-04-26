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    26 апреля 2022, 12:55

    Депутат Госдумы счел глупыми новые санкции Польши против РФ

    Артур Блянихов

    Первый зампред думского Комитета по энергетике Игорь Ананских обсудил с RT решение Польши ввести очередные ограничительные меры в отношении РФ и Белоруссии.

    Уточняется, что под польские санкции попали компании «НОВАТЭК», «Газпром» и «Акрона».

    Депутат назвал глупыми действиями польского руководства. По его мнению, они только усложнят жизнь каждому гражданину Польши. Он заметил, что власти страны не думают о своих жителях, а только «смотрят в рот американцам».