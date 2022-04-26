Депутат Госдумы счел глупыми новые санкции Польши против РФ

Первый зампред думского Комитета по энергетике Игорь Ананских обсудил с RT решение Польши ввести очередные ограничительные меры в отношении РФ и Белоруссии.

Уточняется, что под польские санкции попали компании «НОВАТЭК», «Газпром» и «Акрона».

Депутат назвал глупыми действиями польского руководства. По его мнению, они только усложнят жизнь каждому гражданину Польши. Он заметил, что власти страны не думают о своих жителях, а только «смотрят в рот американцам».