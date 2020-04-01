Депутат Госдумы: РФ предпринимает все необходимые действия для продления СНВ-3

По словам парламентария, независимо от пандемии коронавируса, еще большее значение приобретает актуальность внешнеполитической повестки.

«Мы должны уберечь мир от ядерной угрозы, от нависшей катастрофы», — подчеркнул законодатель.

Он заметил, что к американским партнерам постепенно приходит осознание того, что СНВ-3 необходимо продлить. Исходя из этого, депутат предположил, что переговорный процесс может перейти в активную фазу.

«Предпринимаются все необходимые действия со стороны нашего государства для продления договора СНВ-3», — заверил Швыткин.