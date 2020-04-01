    01 апреля 2020, 12:29

    Депутат Госдумы: РФ предпринимает все необходимые действия для продления СНВ-3

    Артур Блянихов

    Зампред думского Комитета по обороне Юрий Швыткин обсудил с радио Sputnik возможность продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

    По словам парламентария, независимо от пандемии коронавируса, еще большее значение приобретает актуальность внешнеполитической повестки.

    «Мы должны уберечь мир от ядерной угрозы, от нависшей катастрофы», — подчеркнул законодатель.

    Он заметил, что к американским партнерам постепенно приходит осознание того, что СНВ-3 необходимо продлить. Исходя из этого, депутат предположил, что переговорный процесс может перейти в активную фазу.

    «Предпринимаются все необходимые действия со стороны нашего государства для продления договора СНВ-3», — заверил Швыткин.