Депутат Госдумы: РФ предпринимает все необходимые действия для продления СНВ-3
Зампред думского Комитета по обороне Юрий Швыткин обсудил с радио Sputnik возможность продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
По словам парламентария, независимо от пандемии коронавируса, еще большее значение приобретает актуальность внешнеполитической повестки.
«Мы должны уберечь мир от ядерной угрозы, от нависшей катастрофы», — подчеркнул законодатель.
Он заметил, что к американским партнерам постепенно приходит осознание того, что СНВ-3 необходимо продлить. Исходя из этого, депутат предположил, что переговорный процесс может перейти в активную фазу.
«Предпринимаются все необходимые действия со стороны нашего государства для продления договора СНВ-3», — заверил Швыткин.