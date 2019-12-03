Депутат Госдумы рассказал об ответе России на расширение НАТО

Так же депутат упрекнул НАТО в использовании принципов двойных стандартов.

Юрий Швыткин, назвал достойным ответом России на агрессивное поведение НАТО взаимодействие в рамках ОДКБ и выполнение всех поручений Верховного главнокомандующего. В том числе, обеспечение армии современным вооружением, повышением качества уровня военной подготовки и другие составляющие.

«Все это позволит стать фактором сдерживания и работать на упреждение. Мы сейчас все эти позиции выполняем. Поэтому, думаю, в Североатлантическом блоке найдутся трезвые головы, чтобы воинствующую риторику заменить на конструктивную», —сказал депутат.

По его словам, НАТО выстраивает агрессивную политику по отношении к России. Этим Альянс нарушает договоренности между США и СССР в том числе о недопущении распространения блока на восток.

«Североатлантический альянс демонстрирует двойные стандарты. На словах они говорят о необходимости выстраивания конструктивного диалога с нашей страной, о нежелании вести гонку вооружений, а на деле пытаются принять в альянс другие страны, в частности Грузию и Украину. Все это продолжает иметь место», — заключил Юрий Швыткин.