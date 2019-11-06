Депутат Госдумы рассказал об открытии скважин с водой в Крыму

Зампред комитета Госдумы по делам национальностей, бывший вице-премьер Крыма Руслан Бальбек назвал открытие скважин знаковым событием.

«Могу сказать так: Крым перешел в мощную контратаку на водную блокаду полуострова. Конечно, еще предстоит серьезная работа по развитию сети водоснабжения Северного Крыма, но открытие двух скважин в Первомайском и Черноморском районах — это знаковое событие по обеспечению этих регионов полуострова чистой водой», — сказал политик.

Парламентарий резко ответил тем, кто сомневается, что Крыму удастся преодолеть водную блокаду со стороны Киева.

«Пусть визжат наши „оппоненты“ о якобы недостаточности этих мер — Крым будет снабжен водой, — и это всем пример!» — заключил Руслан Бальбек.