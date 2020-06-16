Депутат Госдумы рассказал о законопроекте об удаленной работе

Он заявил, что депутаты предложили выделить три вида такой работы: постоянную удаленную работу, временную и комбинированную.

Основная цель — защита прав и интересов работников.

«Мы защищаем их право на сохранение заработной платы при временном переводе на удаленную работу в связи с какими-то чрезвычайными обстоятельствами, защищаем право работника на личное время, обязываем работодателя урегулировать вопрос об оплате и предоставлении оборудования такому работнику», — пояснил Исаев.

По словам депутата, в законопроекте прописано и то, что работодатель какое-то время не будет беспокоить сотрудника. У него обязательно должно быть время на отдых.