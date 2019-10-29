Депутат Госдумы рассказал о последствиях сокращения моногородов в РФ

Программа развития моногородов не получила поддержки в правительстве Подробнее

Член Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Балыбердин назвал моногорода двигателями развития экономики России.

«Если такие города будут вычеркнуты из поддержки, то увеличивается шанс, что они будут стагнировать в своем развитии. А если еще предприятия, вокруг которых они построены, имеют какие-либо проблемы, то будет отток населения из этих моногородов. У людей не будет работы, они будут уезжать из моногородов и оседать в областных центрах. Это будет в целом негативно сказываться на экономике», — объяснил депутат.

По его словам, это уже второй раз, когда появляется идея о пересмотре программы поддержки моногородов. Алексей Балыбердин отметил, что сейчас разрабатывают новую программу по развитию моногородов. Соответствующий проект уже существует, но пока не утвержден.