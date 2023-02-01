01 февраля 2023, 08:48
Депутат Госдумы раскрыл способ остановить экспансию США
Депутат Шеремет: сплочение здравомыслящих стран вокруг РФ остановит экспансию США
Сплочение здравомыслящих стран вокруг России позволит остановить экспансию США. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет РИА «Новости».
«Только справедливая политика и сплочение всех здравомыслящих стран вокруг России позволит остановить экспансию США», — считает Шеремет.
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По мнению депутата, это поставит точку в диктате американских властей и притупит их желание вершить судьбы целых стран и народов. Шеремет подчеркнул, что пора образумить и вернуть в общечеловеческие рамки воинствующего американского президента. Он напомнил, что ни одной атаки на суверенное государство в мире не обходится без США, потому что терроризм для американских властей стал нормой и смыслом жизни.
Ранее депутат выступил с предложением изменить статус спецоперации на Украине, так как НАТО вышел за рамки военного конфликта, поставляя технику для ВСУ.
США
Россия
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