Власть 01 февраля 2023, 08:48 Депутат Госдумы раскрыл способ остановить экспансию США Депутат Шеремет: сплочение здравомыслящих стран вокруг РФ остановит экспансию США РИА «Новости»

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Сплочение здравомыслящих стран вокруг России позволит остановить экспансию США. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет РИА «Новости».

«Только справедливая политика и сплочение всех здравомыслящих стран вокруг России позволит остановить экспансию США», — считает Шеремет.

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По мнению депутата, это поставит точку в диктате американских властей и притупит их желание вершить судьбы целых стран и народов. Шеремет подчеркнул, что пора образумить и вернуть в общечеловеческие рамки воинствующего американского президента. Он напомнил, что ни одной атаки на суверенное государство в мире не обходится без США, потому что терроризм для американских властей стал нормой и смыслом жизни.

Ранее депутат выступил с предложением изменить статус спецоперации на Украине, так как НАТО вышел за рамки военного конфликта, поставляя технику для ВСУ.