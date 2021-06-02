Депутат Госдумы прокомментировал реакцию Климкина на заявление Лукашенко об авиасообщении между Белоруссией и Крымом

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT высказывание бывшего министра иностранных дел Украины о возможном открытии авиасообщения между Белоруссией и Крымом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июня заявил, что Россия и Белоруссия обсуждают возможность открытия прямого авиасообщения между Минском и Симферополем. В ответ на это бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал мнение, что можно «готовиться к де-факто поглощению Белоруссии Россией со всеми последствиями».

Руслан Бальбек прокомментировал заявление Климкина, назвав его русофобом, а также отметил, что такого рода заявления на жизнь Крыма никак не влияют.

«Это не его дело, кто будет летать в Крым, какими рейсами и как вообще происходит жизнь на полуострове», — заявил депутат.