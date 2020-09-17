Депутат Госдумы прокомментировал позицию Европарламента по Белоруссии

«То, что Европа сегодня себя так проявила, она показала, что за всеми событиями, которые сегодня происходят не территории Белоруссии, они, в том числе, принимают участие», — заметил законодатель.

По его словам, все, что происходит сегодня в Белоруссии, Европе на руку, и она пытается это использовать, в частности для экономического давления.