Власть 22 декабря 2022, 19:46 Депутат Госдумы прокомментировал получение Грузией средств от США

Читать 360tv в

Депутат Госдумы, председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов посоветовал Грузии с большой осторожностью отнестись к выделяемым финансам на поддержку демократии в размере $450 тысяч от США. Об этом он сообщил в беседе с News.ru.

По мнению депутата, такая мнимая поддержка демократии в стране может привести к расколу всего общества.

Реклама

Как сообщила «Национальная служба новостей», Гаврилов отметил, что Грузии лучше всего уделить внимание поддержке многодетных семей.

Реклама