Депутат Госдумы призвал убрать Крым с украинской формы на Евро-2020

Изображение Крыма нужно убрать с украинской футбольной формы, разработанной для выступления на Евро-2020. С таким призывом выступил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Здесь нельзя назвать это [решение UEFA] победой или проигрышем. Логика и разум побеждают. Я не вижу возможности на спортивной форме писать политические названия, лозунги, участвовать в политически-спортивных митингах», — сказал он.

По словам Свищева, промежуточное решение достигнуто. Несмотря на это он призывает UEFA и политических руководителей сборной Украины убрать все политические лозунги, а также карты с территориями, не принадлежащими стране.

Депутат напомнил, что при некотором стечении обстоятельств украинская команда может выступить и в России.

«Большинство болельщиков футбола, конечно, не примут такие лозунги и провокационные воззвания в виде карт. Поэтому для того, чтобы два раза в магазин не ходить, все равно форму переделывать, нужно будет украинской команде сделать нормальную форму, как у всех нормальных команд с номерами, с флагами своей страны, с фамилиями спортсменов», — посоветовал политик.

Однако на этот раз форма должна быть без политики, напротив, для игры в «чистый футбол».

Ранее Украинская ассоциация футбола представила новый комплект формы для участия на чемпионате Европы. На футболках изображены очертания Украины с Крымом в составе страны. UEFA утвердил эту форму.