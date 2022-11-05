Депутат Госдумы призвал США вернуть России Аляску | 360°

Власть 05 ноября 2022, 20:55 Депутат Госдумы призвал США вернуть России Аляску Депутат Госдумы Тумусов призвал США вернуть России Аляску РИА "Новости"

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Депутат Госдумы Федот Тумусов прокомментировал статью The Wall Street Journal, в которой журналисты назвали остров Врангеля американским. По его словам, это российская земля, а США незаконно владеют Аляской. Его процитировала «Газета.Ru».

«Не знаю с какого бодуна американцам такие мысли приходят, это их проблемы. Но мы ни пяди земли никому не должны отдавать. А вот Аляска наша, пусть они вернут», — отметил парламентарий.

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Тумусов добавил, что США нарушили правила купли-продажи и не заплатили за Аляску. Он считает справедливым возвращение Аляски России.

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The Wall Street Journal написало, что с 1924 года Россия якобы незаконно владеет островом Врангеля. Там находится российская военная база, которая является «угрозой» для США, подытожили журналисты.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о колониальном статусе Украины. По его словам, с 2014 года страной управляют США. За это время государство полностью лишилось своего промышленного потенциала, а также потеряло население — Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области решили стать частью России.