Депутат Госдумы призвал объявить в розыск вице-премьера Украины

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал возбудить уголовное дело и объявить в розыск украинского вице-премьера Алексея Резникова за его высказывания о Крыме. Об этом парламентарий сообщил РИА «Новости».

Ранее Резников, возглавляющий «Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий», пригрозил депортацией россиян из Крыма, если на полуостров вернутся украинские власти.

Он заявил, что Россия занимается размыванием местного этноса, для чего на в Крым «завезли» 500 тысяч россиян.

«Я не люблю слово „депортация“, оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны», — добавил вице-премьер.

По словам Шеремета, подобные заявления о российской территории возмутительны и не должны остаться безнаказанными.

Депутат призвал следственные органы дать оценку словам Резникова — несут ли они угрозу жизни российским гражданам.

«В отношении Резникова необходимо возбудить уголовное дело, а само его объявить в розыск», — считает Шеремет.

В 2014 году Михаил Шеремет возглавлял народное ополчение Крыма, затем работал в правительстве республики. В 2016 году избрался в Госдуму.