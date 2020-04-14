Депутат Госдумы придумал, как помогать учителям с дистанционным обучением
Лидия Антонова, депутат Госдумы, считает, что учителям необходимо помочь с дистанционным обучением. По ее словам, управленцы должны продумать все механизмы и помочь учителю их реализовать. Об этом написало РИА ФАН.
«Не должно быть так, что учитель все сам должен делать: и методические рекомендации разрабатывать, и систему выстраивать. Зачем тогда есть органы управления», — заявила депутат.
Антонова предложила увеличить доступ к онлайн-площадкам учителям. Она отметила проект мобильного образования «Вклад в будущее». По ее мнению, он поможет педагогам в подготовке занятий.