Власть 29 августа 2023, 07:42 Депутат Госдумы предупредил Запад об ответственности за агрессию против Крыма Депутат Шеремет: Запад вместе с Украиной ответит за агрессию в отношении Крыма Фото: сайт Госдумы

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сказал, что западным государствам вместе с Украиной придется держать ответ в случае агрессии в отношении полуострова. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Именно Запад является основным бенефициаром кровавого конфликта на Украине. Но хочу их предупредить, что западные страны наравне с Украиной ответят за агрессию в отношении Крыма», — подчеркнул парламентарий.

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Он заявил, что Россия сможет удивить западных и украинских агрессоров — ей есть чем им ответить. Шеремет высказал мнение, что российской стороне, возможно, пришло время испытать собственные мощнейшие баллистические ракеты.

По его словам, их необязательно будет пичкать зарядом, «они и так способны разнести в пух и прах всех недругов российского народа». Депутат считает, что угрожающих здоровью и жизни россиян «необходимо уничтожить в их же логове».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с заявлением о том, что Запад поддерживает киевский режим в уничтожении «всего российского». Он отметил, что украинские власти согласовали с западными странами удары по Крымскому полуострову.