Депутат Госдумы предположил, что Штаты введут санкции против Минска после победы Лукашенко
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий выразил уверенность, что нестабильное положение в Белоруссии выгодно Западу, чтобы разыгрывать в республике вариант украинского «майдана». Парламентария процитировала «Политика сегодня».
«Задача США и стран-сателлитов — создать вокруг России кольцо из недружественных стран, чтобы ограничить влияние России на постсоветском пространстве», — обратил внимание законодатель.
По его мнению, Соединенные Штаты могут ввести пакет ограничительных мер против Белоруссии после победы Александра Лукашенко на выборах.
Он заметил, что за последние годы в 25 раз увеличился штаб восточного сектора ЦРУ. По его словам, западные специалисты, изучающие славянские языки и культуру для последующего внедрения, направляются в Польшу, Болгарию, Румынию и прочие страны.
«Это целая армия, причем не только из сотрудников ЦРУ, но и Агентства национальной безопасности США», — отметил Водолацкий.