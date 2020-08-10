Депутат Госдумы предположил, что Штаты введут санкции против Минска после победы Лукашенко

«Задача США и стран-сателлитов — создать вокруг России кольцо из недружественных стран, чтобы ограничить влияние России на постсоветском пространстве», — обратил внимание законодатель.

По его мнению, Соединенные Штаты могут ввести пакет ограничительных мер против Белоруссии после победы Александра Лукашенко на выборах.

Он заметил, что за последние годы в 25 раз увеличился штаб восточного сектора ЦРУ. По его словам, западные специалисты, изучающие славянские языки и культуру для последующего внедрения, направляются в Польшу, Болгарию, Румынию и прочие страны.

«Это целая армия, причем не только из сотрудников ЦРУ, но и Агентства национальной безопасности США», — отметил Водолацкий.