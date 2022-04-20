Депутат Госдумы предложили Зеленскому обменять себя на боевиков из «Азовстали»

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил с предложением к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Оно заключается в том, чтобы украинский лидер обменял себя на боевиков, которые находятся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе.

«Зеленский может обменять себя на украинских нацистов и боевиков, засевших на „Азовстали“. Это, наверное, будет впервые, когда он поступит по-мужски и достойно», — сказал Шеремет РИА «Новости».

Он высказал мнение, что Зеленский воспринимает происходящие события как кино и посылает на смерть чужих отцов и сыновей. Однако президент Украины забывает, что второго дубля не будет, отметил депутат.

«Свою семью он спрятал за границей. А так переживает за мариупольскую „Азовсталь“ лишь потому, что там оказались иностранные наемники и инструктора, жизнь которых для Зеленского ценнее украинских солдат», — заявил Шеремет.

Ранее Служба безопасности Украины опубликовала видео, где украинский оппозиционер Виктор Медведчук попросил обменять его на боевиков в Мариуполе. Кремль видел это обращение, но «никакой реакции в настоящий момент нет». Шеремет не исключил, что Медведчука могли заставить записать обращение украинские спецслужбы.