Депутат Госдумы предложила закрепить в Конституции защиту прав человека до и после рождения

Рабочая группа нижней палаты парламента рассмотрит два предложения Кувычко.

Первая поправка касается статьи 38 Конституции РФ, которая закрепляет толкование понятия «брак».

«На территории России браком будет признаваться только традиционный союз мужчины и женщины, которые являются таковыми от рождения», — предложила парламентарий.

Второе предложение затронуло статью 20 Конституции РФ и представлено в виде законопроекта.

«Предлагаю закрепить положение о том, что «каждый имеет право на жизнь, включая правовую защиту, установленную федеральным законом, как до, так и после рождения», — заявила Кувычко.