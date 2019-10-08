Депутат Госдумы предложил определить влияние книг на детей психологам

Заявление депутат сделала в связи с законопроектом о новой возрастной маркировке произведений и ее рекомендательном характере.

Возрастную маркировку захотели изменить для мультфильмов и книг в России Подробнее

«Я не знаю, надо ли такую маркировку делать. Допустим, для Мопассана. Я помню, что нам его до пятого класса читать не давали. Сегодня, наверное, уже изменилось время, изменился уровень образования детей и доступность. Поэтому, надо заново подумать, что рекомендуется, а что не рекомендуется. Мы считаем, что это должно быть в случае ненормативной лексики, в случае если психологи определят, что это может негативно воздействовать на психику ребенка, но это должно быть квалифицированное мнение, скорее всего, детских психологов, а не вкусовое мнение чиновников, которые дают или не дают какую-то маркировку», — рассказала Драпеко.

Известно, что в России с 1 октября вступил в силу закон, который дает сотрудникам библиотек, кинотеатров и книжных магазинов проверять паспорт клиента.