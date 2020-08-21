Депутат Госдумы предложил запретить иноагентам собирать пожертвования

Депутат выступил за запрет собирать пожертвования некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента, на организационные нужды. Федоров отметил, что таким НКО можно оставить право вести целевые сборы на благотворительные нужды, связанные с оказанием помощи.

Такая инициатива связана с тем, что за последние годы прокуратура выявила множество организаций, которые на иностранные средства занимаются политической деятельностью внутри страны.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Гражданский кодекс Российской», — написал Федоров в своем письме к генеральному прокурору Игорю Краснову.