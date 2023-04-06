Власть 06 апреля 2023, 10:05 Депутат Госдумы предложил ввести исправительные работы за дискредитацию ВС России Депутат Хамзаев предложил наказывать за дискредитацию ВС РФ исправительными работами РИА «Новости»

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За дискредитацию Вооруженных сил России должны приговаривать к исправительным работам независимо от суммы штрафа. За то, чтобы ввести в законодательство соответствующие поправки, высказался в беседе с РИА «Новости» депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Он заявил, что вынесет это предложение на обсуждение.

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«Публичные личности, позволяющие себе разного рода выходки, комментарии касательно спецоперации и попытки дискредитации нашей армии, должны <…> проходить исправительные работы», — считает парламентарий.

По его мнению, до звезд, публичных людей наказания «лучше всего доходят» через физический труд без возможности откупиться. От тех, кто пытается дискредитировать российскую армию, должны быть «конкретная социальная польза», подытожил Хамзаев.

Ранее стало известно, что актер Дмитрий Назаров получил за такое преступление штраф на 50 тысяч рублей. Перед этим его вместе с женой уволили из МХТ имени Чехова из-за высказываний о спецоперации.