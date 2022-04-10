Депутат Госдумы предложил восстановить Таврическую губернию

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил восстановить Таврическую губернию, существовавшую в составе Российской империи. По мнению парламентария, это поможет восстановить историческую справедливость.

«Пора восстановить в исторических границах <…> Таврическую губернию, ключевую роль в которой будет отыгрывать Крым как оплот развития, безопасности и стабильности», — заявил Шеремет РИА «Новости».

Депутат напомнил, что в Таврическую губернию с центром в Симферополе входили территории нынешней Херсонской области и приазовской части Запорожской области Украины.

«Будущее Крыма культурно и экономически тесно связано с освобожденными территориями Херсонской и Запорожской областей. Крым станет ориентиром для южных регионов, куда нужно двигаться и стремиться», — уверен Михаил Шеремет.

Крым готов помочь приграничным регионам с политической, экономической и правовой интеграцией, подчеркнул парламентарий.

Таврическая губерния существовала с 1802 по 1921 год. До конца 1922 года существовала Таврическая губерния РСФСР, но только в пределах полуострова Северная Таврия, без Крыма.