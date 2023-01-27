Власть 27 января 2023, 21:48 Депутат Госдумы предложил упростить для военных в зоне СВО оформление документов Депутат ГД Чаплин: военных в зоне СВО нужно освободить от проблем с документами РИА «Новости»

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В Госдуму внесли законопроект, который призван упростить для военнослужащих в зоне СВО оформление документов. Нововведение предлагает разрешить военным заверять подписи у командиров воинских частей или начальников военных госпиталей для внесения записи, касающейся регистрации детей. О новом законопроекте рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Сейчас нужно оперативно устранить все проблемы в законодательстве, касающихся военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Инициатива создаст дополнительные гарантии для семей наших бойцов. Для Госдумы и „Единой России“ поддержка участников СВО и их семей — приоритет работы», — заявил Чаплин.

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Депутат отметил, что «Единая Россия» уделяет большое внимание обращениям от семей мобилизованных. По его словам, большинство принятых парламентом мер поддержки участников спецоперации основано на обращении граждан.

«В своем округе мы на связи с семьями мобилизованных. Все просьбы оперативно отрабатываем, очень помогают наши волонтеры», — подчеркнул депутат.

Волонтеры собрали гуманитарную помощь для бойца СВО из Солнечногорска по просьбе его супруги. Подобные акции проходят в Солнечногорске регулярно, волонтеры и неравнодушные жители помогают нуждающимся военнослужащим.