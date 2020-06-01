Депутат Госдумы предложил разработать законопроект о наказании за призыв детей к беспорядкам

«Люди, которые вовлекают детей в несанкционированные митинги или массовые беспорядки, где может и ОМОН работать, подставляют детей под ответственность и втягивают в преступную деятельность», — пояснил Марченко.

В нижней палате парламента предложили перенести это правонарушение из Административного кодекса в Уголовный. Марченко также отметил, что наказание за такое правонарушение должно предусматривать до 10 лет лишения свободы.