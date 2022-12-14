Власть 14 декабря 2022, 19:28 Депутат Госдумы предложил расширить льготы для родителей с двумя и более детьми-инвалидами

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Дополнительные льготы необходимо ввести для родителей, которые воспитывают двух и более детей с инвалидностью. Такое предложение высказал в своем обращении на имя главы Минтруда Антона Котякова депутат Госдумы Евгений Федоров, сообщил RT.

В настоящее время родители детей с инвалидностью имеют право на четыре дополнительных выходных дня в месяц, их можно использовать полностью одному родителю или же разделить эти дни между супругами.

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По мнению депутата, в Трудовом кодексе не предусматриваются случаи, когда люди воспитывают двух и более детей с инвалидностью.

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«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности расширения льготных условий для семей, воспитывающих двух и более детей с инвалидностью: наделить каждого из родителей правом на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в течение месяца, а также обоих — правом накапливать, переносить и использовать положенные по закону дополнительные выходные дни в качестве единого выходного периода в 24 дня в течение календарного года», — сказано в тексте обращения.