Депутат Госдумы предложил проверять таксистов на судимость и психические заболевания

Депутат отметил, что одним из поводов к рассмотрению нового порядка трудоустройства таксистов стала недавняя трагедия в Нижнем Новгороде. 8 ноября таксист забил до смерти пассажира, не оплатившего поездку.

Выборный заявил, что при приеме на работу таксисты предъявляют водительское удостоверение, техпаспорт транспортного средства, полис ОСАГО для такси, разрешение на перевозку пассажиров и диагностическую карту. В таксопарке обращают внимание на водительский стаж, но никаких жестких требований к кандидатам не предъявляют.

«Сегодня де-юре и де-факто можно сказать, что никаких препятствий недобросовестным водителям заниматься перевозкой пассажиров нет. Вот и получается, что мы предоставляем человеку право перевозить людей, детей, а оказывается, что он изначально опасен для общества», — констатировал парламентарий.

По мнению депутата, водителей должны проверять на грубые нарушения ПДД, непогашенные судимости, случаи привлечения за нарушение общественного порядка, постановку на учет у психиатра или нарколога.

Ранее зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова заявила, что в Госдуму внесут законопроект, благодаря которому пассажиры смогут получать информацию о таксистах.

Каждый водитель будет иметь, согласно проекту, цифровой профиль с данными о нем, его местах работы и нарушениях ПДД.

Отмечается, что до сих пор на рассмотрении в Госдуме остается базовый законопроект о такси. Его приняли в первом чтении в 2018 году. Однако резкая критика Государственно-правового управления (ГПУ) Администрации Президента затормозила проект во втором чтении. Причиной неудовлетворенности предложенным законом стали опасения, что он ограничит рынок такси-агрегаторов, а также приведет к повышению цен.