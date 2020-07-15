Депутат Госдумы предложил платить тем, кто обнаружит «просрочку» в магазине
Василий Власов, депутат Госдумы, предложил выплачивать гражданам, нашедшим на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, который выписывается магазину за это нарушение. Об этом сообщил RT.
Он предложил создать правовой механизм, который позволял бы платить гражданам, обнаружившим просрочку в магазине, половину штрафа, выписанного торговой точке за данное нарушение. А это 10-15 тысяч рублей.
По словам парламентария, такой подход позволит повысить общественный контроль в стране за подобными нарушениями в торговых точках.
«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин, который выявит факт правонарушения (реализации просроченных продовольственных товаров) и заявит об этом в контролирующие органы, сможет рассчитывать при наложении штрафа на половину его суммы», — написал Власов в письме к Анне Поповой, главе Роспотребнадзора.