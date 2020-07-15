Депутат Госдумы предложил платить тем, кто обнаружит «просрочку» в магазине

Он предложил создать правовой механизм, который позволял бы платить гражданам, обнаружившим просрочку в магазине, половину штрафа, выписанного торговой точке за данное нарушение. А это 10-15 тысяч рублей.

По словам парламентария, такой подход позволит повысить общественный контроль в стране за подобными нарушениями в торговых точках.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин, который выявит факт правонарушения (реализации просроченных продовольственных товаров) и заявит об этом в контролирующие органы, сможет рассчитывать при наложении штрафа на половину его суммы», — написал Власов в письме к Анне Поповой, главе Роспотребнадзора.