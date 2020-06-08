Депутат Госдумы предложил освободить часть абитуриентов от платы за общежитие

Он рассказал, что из-за коронавируса российские вузы приняли решение о проведении приемной кампании в дистанционном режиме. При этом для творческих вузов и учреждений, где проводятся дополнительные вступительные испытания, были сделаны исключения.

По словам Федорова, очная сдача экзаменов станет причиной дополнительных трат на проезд и проживание для иногородних абитуриентов, которые могут стать весьма ощутимыми для бюджета семей, из-за пандемии попавших в сложную экономическую ситуацию.

«Прошу вас рассмотреть возможность для иногородних абитуриентов, чьи родители (или один из родителей) в период особых мер потеряли работу и встали на учет в качестве безработных, предоставлять место в общежитии на период вступительной кампании на безвозмездной основе, если условия поступления в выбранный ими вуз предусматривают очное проведение экзаменов», — говорится в письме депутата на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.