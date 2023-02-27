Власть 27 февраля 2023, 07:24 Депутат Госдумы предложил обязать госслужащих пройти курсы военной подготовки Депутат Госдумы Выборный предложил обязать госслужащих пройти курсы военной подготовки Фото: сайт Госдумы

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Замглавы комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный выступил с идеей сделать прохождение курсов военной подготовки для госслужащих обязательным. С такой инициативой он обратился к российскому правительству. Об этом сообщила газета «Известия».

Причиной такого предложения стали письма, полученные депутатом от соотечественников.

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«Все госслужащие должны пройти курсы военной подготовки, считают люди. Приветствую эту инициативу. И буду самым активным образом способствовать ее скорейшей реализации в правовой плоскости», — сказал он.

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Парламентарий призвал своих коллег поддержать инициативу. Выборный заявил, что в условиях спецоперации наличие навыков военной подготовки должно быть обязательным требованием. Чиновники, особенно в приграничных районах, должны показать готовность к любому развитию событий. По его словам, необходимо подтянуть физическую и тактическую подготовки, а также обновить знания в сфере информационной безопасности.