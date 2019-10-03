Депутат Госдумы предложил назначить льготы «жертвам перестройки»
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Соответствующую инициативу, текст которой оказался в распоряжении RT, депутат направил главе Минтруда Максиму Топилину.
Чернышев объяснил, что советские люди пережили большую геополитическую и гуманитарную катастрофу — перестройку. Она прошла во второй половине 1980-х годов и больше всего задела людей, которым тогда было от 25 до 45 лет. В связи с этим депутат предложил создать социальные меры поддержки. Однако какие именно, он не уточнил.
«На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как „жертвы перестройки“, которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии», — сказано в его обращении.
Парламентарий подчеркнул, что именно в тот период в стране упала рождаемость и возросла смертность. Многие «жертвы перестройки» получили серьезные заболевания или рано умерли.